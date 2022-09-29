Португалия: железная дорога в Алгарве

Мэр Фару заявил, что правительство вспоминает об Алгарве только тогда, когда летом министры уезжают в отпуск.

При этом мэр Фару гарантирует, что «не имеет ничего против инвестиций в остальную часть страны», но, ввиду ставки на железную дорогу между Лиссабоном и Порту, объявленной в эту среду, мэр Фару сожалеет о том, что юг и внутренние районы страны систематически забываются.

Ружериу Бакаляу также напоминает правительству, что регион все еще ждет Специального плана восстановления от Covid, ждет переквалификации EN125 и всего остального.

Мэр напоминает, что от Фару до Лиссабона самый быстрый поезд по-прежнему идет три часа, а ежедневные рейсы Alfa Pendular всего два.

«Автомобильный транспорт совершает десятки поездок в день и не собирается думать о декарбонизации. Это грустно», - заключает мэр.

В то же время, президент Межмуниципального сообщества Алгарве (AMAL) придерживается менее критического мнения.

Антониу Мигел Пина напоминает, что в плане железной дороги на 2020-2030 годы запланированы работы на Южной линии, что позволит сократить время в пути между Лиссабоном и Алгарве на один час.

Мэр Ольяу также добавляет, что AMAL работает с CCDR, чтобы проект железнодорожного сообщения между Алгарве и Андалусией стал реальностью.