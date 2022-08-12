Португалия: железнодорожники предупреждают о забастовке

CP – Comboios de Portugal предупреждает о «перебоях в обслуживании» в понедельник, 15 августа, указывая на возможность задержек и перебоев с движением поездов из-за забастовки.

В заявлении оператора говорится, что «из-за забастовки 15 августа 2022 года возможны перебои в обслуживании, а именно задержки и отмены поездов».

CP не упоминает, предусмотрены ли минимальные услуги в этот день, который будет национальным праздником.

Национальный союз работников железнодорожного транспорта (SNTSF) призвал объявить о забастовке за сверхурочную работу, работу в выходные дни и работу в праздничные дни в этом месяце, указав, что работники должны «выразить свое недовольство и требование уважения к их труду».

Причиной забастовки является повышение заработной платы на 0,9%, которое профсоюз считает недостаточным, учитывая инфляцию, зафиксированную в последние месяцы, и нехватка работников на предприятии.

В заявлении, опубликованном 12 августа, CP уточняет, что «клиентам, которые уже приобрели билет на проезд в поездах Alfa Pendular, Intercidades, Interregional и Regional, будет разрешено возмещение в размере общей суммы приобретенного билета или его бесплатное переоформление на другой поезд той же категории и того же класса».

Перевозчик добавляет, что информацию о состоянии движения поездов можно получить через его портал cp.pt или по горячей линии 808109110.