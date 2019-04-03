Португалия: железную дорогу на севере страны отремонтируют

По решению Европейской комиссии в Португалии начнется капитальный ремонт железнодорожной линии на участке Овар-Гайя. На эти цели Евросоюз выделит 119 млн евро.

«Реновация позволит пассажирам путешествовать с комфортом и безопасностью, время на дорогу сократится», - сообщают представители Европейской комиссии.

Выделение средств Португалии является частью программы Европейской комиссии по модернизации и ремонту различных объектов в Евросоюзе, которые касаются транспорта, здравоохранения, окружающей среды и энергетики. В целом на 25 объектов выделят 4 млрд евро. Помимо Португалии деньги получат Болгария, Чехия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Мальта, Польша и Румыния.