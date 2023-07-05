Португалия: желтая ветка лиссабонского метро закрывается в 21:00 7 июля

Желтая линия станций Metropolitano de Lisboa и Telheiras и Campo Grande на зеленой линии закроется в пятницу в 21:00, чтобы завершить работы по расширению сети, сообщила компания.

«Чтобы обеспечить интеграцию проводимых работ в действующую сеть, необходимо будет закрыть всю желтую линию, а также станции Telheiras и Campo Grande зеленой линии с 21:00 (время отправления последнего поезда с каждой конечной станции) 7 июля», - говорится в заявлении Metropolitano de Lisboa.

В субботу станция Telheiras (зеленая линия) будет вновь открыта, и на желтой линии снова можно будет перемещаться между станциями Campo Grande и Cidade Universitária.

Движение по желтой линии между Одивелаш и Рату снова будет осуществляться шестивагонными поездами, а по зеленой линии движение шестивагонных поездов было восстановлено 12 июня.

Планируется открыть в 2024 году новую кольцевую линию, которая соединит станцию ​​​​Рату с Кайш-ду-Содре, протяженностью более двух километров сети, создаст кольцо в центре Лиссабона и узлы, которые объединяют и интегрируют различные виды транспорта.