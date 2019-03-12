Португалия: «желтый уровень» опасности в 8 округах

Вторник, 12 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: «желтый уровень» опасности в 8 округах

Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за морских волнений.

Метеорологи Института моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) сообщает о «желтом уровне» опасности (потенциальная опасность) в восьми округах континентальной Португалии. Это связано с сильными волнениями на море, которые ожидаются в среду, 13 марта, во второй половине дня. Власти советуют жителям и туристам избегать морских прогулок и занятий водными видами спорта. Также рекомендуют автомобилистам проявить бдительность на трассах, расположенных вдоль океана.

В семи районах «желтый уровень» опасности объявлен с 3 часов дня. Речь идет об округах Виана-ду-Каштелу, Порту, Лейрия, Лиссабон, Авейру, Коимбра и Брага. В округе Сетубал вблизи моря будет небезопасно с 9 вечера 13 марта.

Предупреждение будет действовать до 9 часов утра четверга, 14 марта в округах Виана-ду-Каштелу, Порту, Сетубале, Авейру, Коимбре и Браге. И до 12 часов дня 14 марта в Лиссабоне и Лейрии.

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