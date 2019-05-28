Португалия: женщина заявила об избиении 8-летнего сына учителем

Вторник, 28 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: женщина заявила об избиении 8-летнего сына учителем

Женщина рассказала, что это не первый раз когда мальчик пришел из школы с синяками.

Мать 8-летнего школьника заявила в полицию, обвинив учителя одного из учебных заведений Лиссабона Оливейра Маркеш в нападении на ее ребенка. Речь идет о школе, которая располагается на улице Calçada das Lajes. Об этом сообщает издание Correio da Manhã.

Нападение, по словам матери ученика, произошло в минувшую пятницу. Женщина рассказала, что это не первый раз когда мальчик приходит из школы с синяками.

Семья пыталась выяснить отношения с учителем, но не застала ее в школе. По словам матери мальчика, представители школы заявили им, что на самом деле это ребенок напал на педагога, а учитель действовала в рамках самообороны.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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