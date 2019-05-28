Португалия: женщина жила с умершим отцом ради пенсии в 1167 евро

В суде Лейрии в сентябре этого года начнется процесс по делу об осквернении трупа и мошенничестве. На скамье подсудимых окажется душевнобольная жительница города Калдаш-де-Раинья, которая, по крайней мере, полгода прожила с мертвым отцом.



Разложившееся тело 87-летнего мужчины было обнаружено несколько лет назад в его собственном доме. Труп находился на полу кухни и был присыпан коричневым порошком. Экспертизы показали, что смерть не была насильственной. Вскоре обвинения были предъявлены дочери покойного. Как выяснило следствие, она, по крайней мере, шесть месяцев проживала с покойным в одном доме ради пенсии в 1167 евро и 20 центов.



Мужчина предположительно скончался в декабре 2014 или в начале 2015 года. Дочь не стала сообщать об этом родственникам и властям. Она, пытаясь избавиться от запаха, засыпала тело кофе и шоколадной пудрой и продолжала жить с покойником, а также делать покупки, пользуясь его банковской картой.



Как выяснилось, обвиняемая страдает шизофреническим расстройством. Скорее всего, она будет направлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу.