Португалия: «жест солидарности» при подаче IRS-2021

При подаче декларации о доходах налогоплательщикам предлагают ответить на вопрос, хотят ли они передать (т.н. consignar) часть своего подоходного налога (IRS) - в размере 0,5% - какой-либо организации.

Это могут быть, к примеру, добровольные пожарные расчеты (bombeiros voluntários), ассоциации, благотворительные организации, культурные группы, фонды и др. Список этих организаций ежегодно утверждается и обновляется Налоговой службой (AT), и в этом году он насчитывает более 4 тысяч наименований (см. https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/IRS/Pages/IRS_entidades_beneficiarias_consignacao.aspx

Речь идет о своего рода «жесте солидарности», поскольку часть уплачиваемого подоходного налога будет передана организации, указанной налогоплательщиком, а не пойдет напрямую в государственную казну.

В случае традиционной налоговой декларации (Modelo 3) желание сделать пожертвование оформляется в Окне 11 лицевой страницы («Rosto»), а при подаче автоматического IRS - в зоне «Предварительный расчет» («Pré-Liquidação»).

Еще раз напоминаем, что этот вариант является необязательным и бесплатным, т.е. не потребует дополнительных затрат помимо насчитанного вам подоходного налога, а также он не оказывает никакого влияния на положенный вам возврат (reembolso). Платить за «жест солидарности» - не придется. Поэтому «пугаться» его не стоит.

Следует отметить, что также можно передать на благотворительность свою налоговую льготу, относящуюся к вычету НДС (IVA) по счетам, например, авторемонтных мастерских, предприятий общественного питания, парикмахерских и др. Опция также является необязательной, но в этом случае с ней связана дополнительная стоимость: речь идет о пожертвовании (donativo), поскольку налогоплательщик отказывается от налогового вычета (dedução à coleta) в пользу выбранной им организации.