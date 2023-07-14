Португалия: жилье подорожало, кое-где на 20 процентов за год

Алгарве объединяет муниципалитеты с самым большим ростом цен на жилье с 2021 года.

По разным причинам в регионе Южного берега Тежу также наблюдался сильный рыночный бум.

Национальный рынок недвижимости растет, но более умеренными темпами, чем раньше.

Согласно последним данным Национального института статистики (INE), опубликованным 13 июля, средняя цена семейного жилья в Португалии снижается уже три квартала подряд.

Одним из самых динамично развивающихся регионов является Алгарве, где темпы изменения цен в годовом исчислении измеряются двузначными числами в течение семи кварталов подряд.

Например, в первом квартале 2023 года средняя цена семейного жилья в регионе выросла на 16,6% по сравнению с первым кварталом 2022 года, согласно данным INE.

За четыре года средняя цена жилья в Алгарве выросла на 57%, с 1658 евро за квадратный метр в первом квартале 2019 года до 2609 евро в первом квартале этого года.

Это на 10 процентных пунктов выше среднего показателя по национальному рынку и сопоставимо только с 59-процентным ростом цен в столичном районе Лиссабона за тот же период.

Примером также является Вила-ду-Бишпо на западе Алгарве, где в период с первого квартала 2021 года по первый квартал 2023 года средний рост цен составляет 38% в год, что примерно в три раза превышает средний показатель по стране, а в последние четыре года регистрируется среднегодовой прирост в 23%.

Алгарве, и особенно западная Алгарве, выделяется среди регионов, в которых за последние годы наблюдался самый большой рост цен на недвижимость. Однако это не изолированная тенденция. В регионе Южного берега Тежу также наблюдается резкий рост цен в последние годы.

Мойта и Баррейро - это два случая, в которых за последние четыре года было зарегистрировано среднегодовое увеличение средней цены на жилье на 18% и 16% соответственно. Это отклонение значительно превышает 10% в год в среднем по стране. Это следствие цен в соседних районах, таких как Лиссабон и Алмада.

В Мойте, например, несмотря на то, что медианная цена за последние два года выросла на 44%, с 1003 евро за квадратный метр в первом квартале 2019 года до 1440 евро на конец первого квартала этого года, цены остаются на 37% ниже среднего значения в столичном районе Лиссабона.

Большая часть этого роста была вызвана увеличением нового строительства во многих муниципалитетах на южном берегу Тежу, таких как Монтижу, Баррейру, Пиньял-Ново и Мойта.