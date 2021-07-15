Португалия: жилье снова дорожает, но неравномерно

Цены на жилье в Португалии выросли на 7,4% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в исследовании портала недвижимости idealista

В отчете также указывается, что типология T3 (три спальни и гостиная) продемонстрировала наибольший рост цен: 9,6%.

Цена на T4 или более выросла на 7,8%, за ними следует T1 (рост на 7,7%) и студии (на 7,6%). T2 была типологией с самым низким ростом - всего 6,6%, в то время как цены на жилье выросли на 7,2%.

Исследование показывает, что город Лиссабон пошел против общенациональной тенденции: цены на T4 и более упали на 1,3%, а цены на квартиры с тремя спальнями (T3) - на 0,2%.

По-прежнему в столице дома стали дороже на 1,5%, в то время как Т2 зафиксировал рост цен примерно на 3,3%. Студии увеличили свои цены на 6,9%, а T1 - на 9,4%.

Однако, учитывая агломерацию Большой Лиссабон, реальность совершенно иная: цены растут во всех типах. T1 лидирует по росту цен (11,2%), за ними следуют дома (10,4%), студии (9,1%) и T4 и более (5,2%). У Т3 рост более скромный, на 3,5%, а в Т2 цены практически стабилизировались с ростом на 0,5%.

Если посмотреть на город Порту, T2 возглавил рост цен с разбросом на 8,5%, за ним следуют дома (8,3%), T3 (5,5%) и студии (2,7%). В четвертом квартале и выше и в первом квартале рост цен был более скромным: 2,4% и 0,9% соответственно.