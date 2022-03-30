Португалия: жилищные и потребительские кредиты снова увеличились

Среда, 30 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: жилищные и потребительские кредиты снова увеличились

Кредиты физическим лицам в феврале выросли в годовом исчислении.

По данным Банка Португалии (BdP), на конец февраля общая сумма кредитов, выданных на жилье, составила 97 500 млн евро, а потребительских - 19 500 млн евро, увеличившись соответственно на 4,6% и 4,3% по сравнению с февралем 2021 года.

Центральный банк подчеркивает, что «рост кредитов на потребительские цели не был таким высоким с мая 2020 года».

Что касается компаний, то общая сумма кредитов, выданных банками, на конец февраля составила 75 800 млн евро, что представляет собой рост на 3,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

По данным Banco de Portugal, февральские цифры «в значительной степени оправданы кредитами, предоставленными малым и средним компаниям, рост которых не был таким низким с апреля 2020 года».

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