Португалия: жилищные и потребительские кредиты снова увеличились

По данным Банка Португалии (BdP), на конец февраля общая сумма кредитов, выданных на жилье, составила 97 500 млн евро, а потребительских - 19 500 млн евро, увеличившись соответственно на 4,6% и 4,3% по сравнению с февралем 2021 года.

Центральный банк подчеркивает, что «рост кредитов на потребительские цели не был таким высоким с мая 2020 года».

Что касается компаний, то общая сумма кредитов, выданных банками, на конец февраля составила 75 800 млн евро, что представляет собой рост на 3,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

По данным Banco de Portugal, февральские цифры «в значительной степени оправданы кредитами, предоставленными малым и средним компаниям, рост которых не был таким низким с апреля 2020 года».