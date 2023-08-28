Португалия: жилищные кредиты упали впервые с 2018 года

Понедельник, 28 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: жилищные кредиты упали впервые с 2018 года

Объем жилищных кредитов в июле упал до 99,3 млрд евро, снизившись на 0,1% в годовом исчислении.

Впервые за почти пять лет объем кредитов домохозяйствам упал.

В Банке Португалии поясняют , что сокращение кредитного портфеля на покупку дома произошло по сути из-за двух факторов, тесно связанных с ростом процентных ставок: «увеличения досрочных погашений и замедления спроса на ипотечные кредиты».

С начала прошлого года процентные ставки по жилищным кредитам растут, при этом ставки Euribor, которые используются для расчета ипотечного платежа, выросли с отрицательных значений до более чем 4% (в течение 12 месяцев).

Сильное ухудшение условий выплат по ипотечным кредитам приводит к тому, что многие семьи предпочитают досрочно погасить кредит, чтобы избежать выплаты более высоких процентных ставок, прибегая к сбережениям, размещенным в банках.

С другой стороны, те, кто хочет купить дом, дважды подумают, прежде чем просить денег у банка.

Потребительские кредиты практически стабилизировались по отношению к предыдущему месяцу, достигнув на конец июля 20,9 млрд евро. Тем не менее, в годовом выражении эта стоимость выросла на 4% по сравнению с июлем 2022 года.

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