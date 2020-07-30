Португалия: жилищный фонд получит миллиардные инвестиции

Четверг, 30 Июль 2020 Португалия

Португалия: жилищный фонд получит миллиардные инвестиции

Правительство выделит грант на создание доступного арендного жилья для португальцев.

Министерство инфраструктуры и жилищного строительства планирует выделить свыше 2 млрд евро для восстановления 18 660 зданий по всей стране, которые будут переоборудованы в жилье для сдачи в аренду.

В список объектов входят дворцы, монастыри, частные и многоквартирные дома, в том числе государственные помещения нежилого типа, которые можно преобразовать (например, детская больница в Коимбре или здание старой лиссабонской школы).

Инвестиции могут возрасти, если к муниципальному проекту добавятся частные компании. Деньги направят на биржу недвижимости, находящуюся под контролем Института жилищного строительства и городской реабилитации (IHRU). Преобразование зданий пройдет в рамках «Программы доступного лизинга», основная задача которой: поддерживать режим аренды, условный доход, контролировать стоимость жилья.

Передать собственность для реконструкции можно не позже 30 дней с момента регистрации жилья на фондовой бирже. Заинтересованная палата ответит владельцу в течение 45 дней. Выбранные дома перейдут во владение муниципалитетам за 18, 36 или 60 месяцев, в зависимости от сложности решения юридических вопросов.

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