Португалия: жилищный кредит - по новым правилам с апреля

Суббота, 09 Апрель 2022 Португалия

Португалия: жилищный кредит - по новым правилам с апреля

С 1 апреля 2022 г. вступила в силу новая рекомендация Центробанка Португалии.

Она касается среднего срока действия новых договоров жилищного кредита (crédito à habitação) и других кредитов с ипотечной или эквивалентной гарантией.

Согласно нововведению, максимальный срок действия вышеуказанных договоров не должен превышать:
• 40 лет - для клиентов в возрасте до 30 лет;
• 37 лет - для клиентов старше 30 лет и моложе 35 лет;
• 35 лет - для клиентов старше 35 лет.

Данная рекомендация является результатом поправки к макропруденциальной мере Центробанка Португалии (Banco de Portugal) в отношении новых ипотечных и потребительских кредитов, применяемой с 2018 года.

Напомним, что с помощью этой меры Banco de Portugal ввел ограничения на несколько критериев, которые используются кредитными учреждениями при оценке способности клиентов выполнять обязательства, присущие кредитам.

Эти лимиты были установлены с двойной целью: с одной стороны, не допустить, чтобы учреждения брали на себя чрезмерный риск при предоставлении кредита, а с другой -способствовать доступу потребителей к адекватному финансированию, сводя к минимуму риск дефолта.

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