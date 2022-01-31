Португалия: жилищный кредит теперь зависит от возраста заемщика

Banco de Portugal уже приостановил выдачу ипотечных кредитов в 2018 году, рекомендовав банкам, среди прочих мер, максимальное ограничение в 40 лет на новые операции по финансированию покупки дома.

Теперь регулятор ужесточит этот критерий: максимальный срок погашения договоров снижается до 37 лет для заемщиков в возрасте старше 30 лет, и до 35 лет для заемщиков в возрасте 35 и менее лет.

Рекомендация, адресованная банкам, вступает в силу с 1 апреля, при этом финансовые учреждения должны будут объясняться перед надзорным органом, если они превышают эти ограничения.

Для пар, которые обращаются в банк, чтобы взять кредит на покупку жилья, учитывается возраст самого старшего супруга.

С другой стороны, в других европейских странах средний срок погашения колеблется между 20 и 27 годами.