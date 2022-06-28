Португалия: жилья мало, цены растут

Цены на жилье выросли на 13% в первом квартале, что является самым большим ростом по крайней мере с 2010 года.

Есть несколько причин, объясняющих непрерывный рост цен, но есть одна, которая сохраняется и имеет гораздо больший вес: нехватка предложения.

Сектор говорит, что «необходимо срочно» вывести на рынок больше жилья, чтобы ослабить это давление.

Пока эта проблема сохраняется, в сочетании с ростом стоимости строительства , задержками с условиями лицензирования и высокими налогами, цены, вероятно, будут продолжать расти.

Согласно данным Национального статистического института (INE), индекс цен на жилье (IPHab) снова вырос и в первом квартале зафиксировал изменение в годовом исчислении на 12,9%.

Цены на жилье продолжали расти, и темпы роста ускорились на 1,3 процентных пункта по сравнению с последним кварталом прошлого года. Это самый значительный рост цен, зарегистрированный с 2010 года.

Прежде чем вдаваться в какие-либо объяснения, важно отметить, что данные сравниваются с началом прошлого года, когда страна все еще переживала фазу пандемии , отмечают профессионалы в этом секторе. Однако, несмотря на это, есть причины для последовательных скачков цен.