Португалия: жить в историческом центре...

А именно - избежать того, чтобы те, кто не может себе позволить, из-за сложного материального положения, оплачивать аренду, покинули центр города.

С этой целью организован прием кандидатур для проживания в ста муниципальных домах в историческом центре Лиссабона.

Заявки можно подать до 5 мая в приходских советах или в Центре обслуживания горожан (Centro de Atendimento ao Munícipe) в Кампу-Гранде.

Главное условие - кандидаты должны прожить в приходах Санта-Мария-Майор, Мисерикордия, Сан-Висенте и Санту-Антониу более десяти лет.

Помимо жителей, также могут участвовать в конкурсе те, кто уже был выселен или покинул свои дома в четырех вышеуказанных центральных приходах города по причине необновления договора аренды в последнем году.