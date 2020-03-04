Португалия: житель Алгарве сорвал джекпот

Билет, зарегистрированный в Алгарве, является единственным победителем последнего розыгрыша Euromilhões, который состоялся в прошедшую пятницу.

Джекпот в размере 66 миллионов евро будет вручен счастливцу, который проживает в Фару. Это второй раз, когда Euromilhões был выигран в Португалии в этом году, после 100 миллионов евро, выигранных игроком на Мадейре в начале этого года, пишет ТАСС.

Выигрышные номера, которые "сыграли" на этот раз: 8, 11, 20, 22 и 23 и счастливые звезды 3 и 4.