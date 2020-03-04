Португалия: житель Алгарве сорвал джекпот

Среда, 04 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: житель Алгарве сорвал джекпот

Джекпот лотереи Euromilhões в размере 66 млн. евро был сорван в прошедшую пятницу в Алгарве

Билет, зарегистрированный в Алгарве, является единственным победителем последнего розыгрыша Euromilhões, который состоялся в прошедшую пятницу.

Джекпот в размере 66 миллионов евро будет вручен счастливцу, который проживает в Фару. Это второй раз, когда Euromilhões был выигран в Португалии в этом году, после 100 миллионов евро, выигранных игроком на Мадейре в начале этого года, пишет ТАСС.

Выигрышные номера, которые "сыграли" на этот раз: 8, 11, 20, 22 и 23 и счастливые звезды 3 и 4.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)