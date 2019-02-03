Португалия: жителей Алгарве всполошили подземные толчки

Воскресенье, 03 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: жителей Алгарве всполошили подземные толчки

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

В прошедший четверг в Алгарве произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера. Некоторые обеспокоенные жители тут же начали описывать происходящее в соцсетях. Жители городов от Албуфейры до Портимао рассказали, что ощутили подземные толчки.

Эпицентр землетрясения, по данным метеорологов Института моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Amosfera), находился в районе города Силвиш. Подземный толчок, по данным специалистов, был самым мощным за последние несколько месяцев.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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