Португалия: жителей Алгарве всполошили подземные толчки

В прошедший четверг в Алгарве произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера. Некоторые обеспокоенные жители тут же начали описывать происходящее в соцсетях. Жители городов от Албуфейры до Портимао рассказали, что ощутили подземные толчки.

Эпицентр землетрясения, по данным метеорологов Института моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Amosfera), находился в районе города Силвиш. Подземный толчок, по данным специалистов, был самым мощным за последние несколько месяцев.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.