Португалия: жители Lagos заразились коронавирусом на подпольной вечеринке

Жители города Lagos в округе Faro заразились коронавирусной инфекцией после посещения подпольной вечеринки. На мероприятии присутствовали несколько десятков человек, у части из них уже обнаружили заболевание.

В муниципалитете Lagos заявили, что обеспокоены "активным распространением инфекции", что по их мнению стало результатом "организации незаконного праздничного мероприятия". Точное число заразившихся не называется, однако, чиновники сообщают, что заражено "большое количество людей". Массовое мероприятие прошло в городе несколько дней назад.

Сейчас специалисты пытаются отследить возможные цепочки заражения. Грозит ли организаторам вечеринки наказание не сообщается.

По последним данным, в Португалии зарегистрировано более 37 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 1520 заболевших скончались. Всего в мире, по данным агентства AFP, коронавирусом нового типа было заражено около 8 млн человек в 196 странах, 434 тысячи человек погибли.