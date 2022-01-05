Португалия: жители Лиссабона получат 50-процентную скидку на парковку

Среда, 05 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: жители Лиссабона получат 50-процентную скидку на парковку

Это одна из мер, обещанных Карлушем Моэдашем во время избирательной кампании мэра столицы.

Городской совет Лиссабона (CML) предоставит горожанам 50% скидку на парковку EMEL, заявил в среду вице-президент Филипе Анакорета Коррейя во время презентации бюджета на 2022 год.

Инициатива обойдется муниципалитету в 2,5 миллиона евро. Подробности и правила применения скидок пока не озвучены.

Но на этом инвестиции в транспорт и мобильность не заканчиваются. Еще одно предвыборное обещание - бесплатный общественный транспорт, и эта мера также предусмотрена в бюджете.

Молодые люди от 13 до 18 лет и студенты до 23 лет, проживающие в Лиссабоне, а также граждане старше 65 лет могут пользоваться общественным транспортом в столице бесплатно.

Однако, как отметил Филипе Анакорета Коррейа, по этому вопросу все еще ведутся переговоры с Transportes Metropolitanos de Lisboa.

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