Португалия: жители Лиссабона получат 50-процентную скидку на парковку

Городской совет Лиссабона (CML) предоставит горожанам 50% скидку на парковку EMEL, заявил в среду вице-президент Филипе Анакорета Коррейя во время презентации бюджета на 2022 год.

Инициатива обойдется муниципалитету в 2,5 миллиона евро. Подробности и правила применения скидок пока не озвучены.

Но на этом инвестиции в транспорт и мобильность не заканчиваются. Еще одно предвыборное обещание - бесплатный общественный транспорт, и эта мера также предусмотрена в бюджете.

Молодые люди от 13 до 18 лет и студенты до 23 лет, проживающие в Лиссабоне, а также граждане старше 65 лет могут пользоваться общественным транспортом в столице бесплатно.

Однако, как отметил Филипе Анакорета Коррейа, по этому вопросу все еще ведутся переговоры с Transportes Metropolitanos de Lisboa.