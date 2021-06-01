Португалия: жители не хотят тратить деньги

Европейский потребительский барометр Cetelem 2021 показал, что пандемия заставила европейцев больше беспокоиться об экономии.

Только 34% португальцев говорят, что намерены потратить больше, чем в 2020 году . Таким образом, наблюдается снижение примерно на шесть процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом.

Это процент совпадает со средним по Европе (34%). В Италии, одной из стран, где, как правило, потребление выше, этот процент вырос до 38%, хотя на 26 процентных пунктов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Согласно исследованию, меньшее желание потреблять регистрируется независимо от финансовых возможностей людей. 48% европейцев поддерживают этот тезис, а 26% заявили, что не хотят потреблять, даже если у них есть возможности для этого. Остальные 22% указывают, что они не хотят этого делать, потому что на самом деле у них нет для этого финансовых средств.

Расходы на поездки и отдых (47%) наиболее выражены в европейском контексте, хотя они сократились примерно на 13 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. На второй и третьей позициях покупательских предпочтений европейцев находятся, соответственно, бытовая техника (42%) и смартфоны (38%).