Португалия: жители Оейраша избили полицейских

Четверг, 07 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: жители Оейраша избили полицейских

Более 40 жителей окрестности Оейраша устроили засаду PSP и ранили агентов.

Нападение произошло, когда агенты пытались остановить инвалида, который напал на курьеров доставки Uber Eats.

Двое агентов PSP получили ранения после того, как в них начали бросать камнями. Позже на них напала группа из 40 жителей района Помбал, которые пытались защитить и предотвратить арест человека с ограниченными возможностями, который за несколько минут до этого напал на курьеров доставки еды.

Нападение на курьера произошло в 00:15, рядом с рестораном McDonalds в прошедший понедельник. Мужчина-инвалид, у которого нет ноги, трое мужчин и женщина, избили трех курьеров и скрылись.

Двое из пострадавших были доставлены в больницу São Francisco Xavier в Лиссабоне. Примерно через час машина, в которой сбежали пять нападавших, была обнаружена в центре района Помбал.

Злоумышленники забросали полицейских камнями, один из них плюнул в лицо офицеру.

В конечном итоге PSP удалось арестовать злоумышленников. Раненых агенов доставили в больницу São Francisco Xavier в Лиссабоне.

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