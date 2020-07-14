Португалия: жители пересаживаются на велосипеды

Платформа OLX опубликовала исследование, проведенное на основе собственных данных, в котором проанализировала развитие спроса (сколько контактов сделано по объявлению), предложения (количество новых и активных объявлений) и средней цены на велосипеды и сопутствующие аксессуары.

В предоставленном отчете рассматриваются первые шесть месяцев 2020 года, в том числе период ограничений, выставленный в отношении пандемии Covid-19.

«Полученные цифры позволяют нам с уверенностью заключить, что велосипед стал наиболее предпочтительным транспортным средством португальцев и инструментом для тренировок во время карантина. Мы получили объективное подтверждение, хотя многие предвидели такой результат – я часто слышал, что число велосипедов на улице увеличилось. Это оборудование позволяет выполнять обычные физические упражнения, не нарушая правила и рекомендации, наложенные властями. По этой причине внезапный и довольно большой рост спроса на велосипеды оказывается естественным», - объясняет Андреиа Пашеко, бренд-менеджер платформы OLX в Португалии.