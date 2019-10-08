Португалия: жители Порту протестуют против строительства El Corte Inglés

Жители Порту продолжают активно подписывать петицию против возведения торгового центра El Corte Inglés на месте бывшего железнодорожного вокзала

Boavista, рядом со станцией метро Casa da Música. Всего за 4 дня петиция собрала 4 тысячи подписей. Люди требуют чтобы на месте вокзала власти организовали парк.

По словам подписантов, строительство очередного шопинг-молла в центре города «абсурдно» и «противоречит общественным интересам». Жители подчеркивают, что это приведет к перегрузке дорог в этом районе.

Напомним, о строительстве торгового центра объявил 4 июля представитель Совета экономики, туризма и торговли Порту Рикардо Валенте. Сообщается, что испанская компания-инвестор находится «в процессе получения лицензий», а архитектурные проекты будут готовы в конце года. Само строительство может начаться в 2020 году.