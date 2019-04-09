Португалия: жители районы Серры-да-Эштрелы радуются снегу

Вторник, 09 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: жители районы Серры-да-Эштрелы радуются снегу

Спрос на бронирование отелей в этом районе резко возрос.


Уже несколько дней проезд на вершину горы Серра-да-Эштрела, расположенной на территории округов Гуарда и Каштелу-Бранку закрыт из-за снега. Снегопад накрыл эти районы, начиная с четверга, а в субботу только усилился. В результате высокий снежный покров заблокировал дороги в этих округах. По прогнозам, осадки не прекратятся до четверга.

Несмотря на неприятности на автодорогах, жители районов Сабугейру и Ковильян в восторге от сугробов. О своих впечатлениях они рассказали португальским СМИ.

«Мы всю зиму не видели снега, пришлось дождаться весны, чтобы сбылась эта мечта», - поделился с журналистама Correio da manhã Валдиней Консейсао, недавно переехавший из Бразилии.

Довольны погодой и владельцы отелей. Начиная с пятницы спрос на брони в гостиницах резко пошел вверх. Представители гостиничного бизнеса прогнозируют в ближайшее время максимальную заполненность отелей.

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