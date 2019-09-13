Португалия: жители страны озабочены глобальным изменением климата

Пятница, 13 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: жители страны озабочены глобальным изменением климата

Большинство оценивает проблему как «очень серьезную».

По данным опроса Eurobarometer, опасения португальцев относительно глобального потепления выше, чем в среднем по ЕС. 87% опрошенных оценивают изменения климата как «очень серьезную проблему», еще 11% считают «относительно серьезной».

На вопрос что именно они предпринимают для того, чтобы исправить ситуацию, 74% португальцев ответили, что стараются сократить бытовые отходы, 42% опрошенных рассказали, что перешли на более эффективные осветительные приборы и снижают потребление энергии. Большинство поддержали планы Евросоюза к 2050 году ЕС стать углеродно-нейтральной зоной.

Напомним, эксперты прогнозируют, что результатом глобального потепления станет изменения привычного климата в большинстве стран мира. Так, ученые Федеральной политехнической школы в Цюрихе сообщают, что к 2050 году в Мадриде может быть также жарко как в Марракеше, а в Лондоне потеплеет до уровня Барселоны.

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