Португалия: жители Вила-Нова-ди-Гая бросали унитазы в полицейских

Четверг, 05 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: жители Вила-Нова-ди-Гая бросали унитазы в полицейских

Два сотрудника GNR подверглись нападению в районе Оливал в Вила-Нова-де-Гайя, когда они арестовали человека за вождение автомобиля прав, сообщил источник в полиции.

Инцидент произошел вчера около 14 часов 40 минут в «неблагополучном районе», и только два сотрудника GNR были направлены для ареста водителя, добавил источник. После того, как житель данного района был задержан, за него вступились все его соседи. 

Граждане, находившиеся поблизости, отмечает источник в GNR, «начали с оскорблений и угроз двум офицерам, они стали бросать различные предметы из соседних зданий, в том числе два унитаза, один из которых попал в одного из  полицейских».

«Двум другим офицерам угрожали топорами еще два местных жителя. Полицейские отвечали выстрелами в воздух», - отметили в  GNR. Источник не подтвердил, был ли полицейский серьезно ранен и обращался ли он за помощью к медикам, пишет ТАСС.

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