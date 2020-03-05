Португалия: жители Вила-Нова-ди-Гая бросали унитазы в полицейских

Инцидент произошел вчера около 14 часов 40 минут в «неблагополучном районе», и только два сотрудника GNR были направлены для ареста водителя, добавил источник. После того, как житель данного района был задержан, за него вступились все его соседи.

Граждане, находившиеся поблизости, отмечает источник в GNR, «начали с оскорблений и угроз двум офицерам, они стали бросать различные предметы из соседних зданий, в том числе два унитаза, один из которых попал в одного из полицейских».

«Двум другим офицерам угрожали топорами еще два местных жителя. Полицейские отвечали выстрелами в воздух», - отметили в GNR. Источник не подтвердил, был ли полицейский серьезно ранен и обращался ли он за помощью к медикам, пишет ТАСС.