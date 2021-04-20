Португалия: жителям Кашкайша - телефонные консультации

Вторник, 20 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: жителям Кашкайша - телефонные консультации

Любой житель Кашкайша может позвонить на горячую линию и попросить о любом виде медицинской поддержки.

С помощью простого телефонного звонка граждане могут получить консультацию по общей и семейной медицине, педиатрии, запросить доставку лекарств на дом и получить бесплатный доступ к машине скорой помощи, если это решит врач.

Новый канал муниципалитета предоставляет, помимо бесплатных консультаций, возможность для граждан вызвать врача или медсестру на дом по специальным ценам, а также получить ряд других видов медицинской поддержки.

Чтобы получить доступ к этим услугам, жителю муниципалитета Кашкайш достаточно иметь карту Viver Cascais и позвонить на телефонную линию города (800 203 186).

Телеконсультации по общей и семейной медицине и педиатрии будут доступны ежедневно, 24 часа в сутки, и муниципалитет гарантирует, что любой, кто запросит услугу, получит быстрый ответ.

Мэр Кашкайша подчеркивает позитивность новых услуг и считает, что телефонные консультации позволят снизить нагрузку на Национальную службу здравоохранения.

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