Португалия: «Живая классика» в Оейраше

Четверг, 28 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Живая классика» в Оейраше

В Escola Secundária Sebastião e Silva, Оэйраш, 24 марта 2019 г. впервые состоялся Национальный этап международного конкурса «Живая классика.

На сегодняшний день это самый масштабный детский литературный проект в России и за рубежом. За восемь лет в нем приняли участие несколько миллионов подростков со всего мира, сейчас он проходит в более чем 80 странах мира.

Конкурс проводится для всех детей от 10 до 17 лет, желающих попробовать свои силы в выразительном чтении прозаического произведения наизусть, тем самым уже со школьных лет глубоко вникая в мировую классику.

Двадцать лучших юных чтецов Португалии из Лиссабона, Сетубала, Визеу, Куимбры, Порту, с острова Мадейра состязались за право выхода в финал. Сражение в декламации было ярким, мощным и завораживающим! Лучших из лучших выбирать всегда невероятно тяжело, однако жюри пришлось постараться.

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В состав национального жюри вошли:

1. Нина Оскаровна Окунева-Герра, переводчик художественной литературы.

2. Чумаков Олег Жóржович, преподаватель курсов русского языка и русской культуры в Португалии 3. Домингуш Меаля, журналист

4. Светлана Викторовна Романова, искусствовед

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Члены жюри отметили разнообразный и оригинальный выбор произведений, которые декламировали участники. Первое место было присуждено Ковальчук Дестине, ученице 9 класса с Мадейры. Она прочитала отрывок из произведения Ирины Пивоваровой «О чем думает моя голова».

Второе место досталось учащейся 9 класса из Лиссабона - Кристине Кордюковой за отрывок из пьесы Александра Николаевича Островского «Гроза».

Третьего места удостоилась ученица 5 класса Воронцова Анастасия из Куимбры - она представила рассказ Александра Воронцова «Дневничок».

Конкурс прошел в дружеской, теплой атмосфере, все участники получили дипломы и были приглашены участвовать в ставшем уже популярным мероприятии в следующем году.

Победители этого этапа станут участниками международного финала, который состоится в международном детском лагере отдыха «Артек».

Организаторы конкурса: Ассоциации «Шанс+», «Юрий Гагарин» и Федеральное агентство Россотрудничество поздравляют победителей национального этапа конкурса и желают удачи всем участникам в финале.

Куратор национального этапа конкурса - Жанна Кунчева.

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