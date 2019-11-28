Португалия: Жоау Фелиш выиграл премию Golden Boy-2019

Премия была учреждена итальянской газетой Tuttosport и вручается ежегодно лучшему футболисту Европы не старше 21 года. Победитель определялся по итогам голосования спортивных журналистов, пишет news.sportbox.ru.

20-летний португалец получил 332 голоса, опередив Джейдона Санчо (175) из дортмундской «Боруссии» и Кая Хаверца (75) из «Байера».

Напомним, до нынешнего сезона Фелиш выступал за «Бенфику». Летом футболист перебрался в «Атлетико» за 126 миллионов евро. В 13 матчах за мадридскую команду Фелиш забил 3 гола.