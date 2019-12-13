Португалия: Жоау Мариу хочет остаться в «Локомотиве»

Пятница, 13 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Жоау Мариу хочет остаться в «Локомотиве»

Полузащитник Жоау Мариу, который выступает на правах аренды за «Локомотив», надеется, что «железнодорожники» смогут выкупить права на него у итальянского «Интера».

Мне нравится клуб, город. Поэтому — да, я бы предпочел остаться здесь, чем вернуться в «Интер». Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет дальше. Надеюсь, «Локомотив» сможет выкупить меня, мы сядем и обо всем договоримся, — приводит слова хавбека Sport24.

Футболист признался, что выбрал вариант с переездом в Россию во многом из-за участия «Локомотива» в Лиге чемпионов, пишет news.ru.

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