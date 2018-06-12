Португалия: Жоау Мариу поздравил россиян с праздником

Вторник, 12 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Жоау Мариу поздравил россиян с праздником

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу оценил инфраструктуру на тренировочной базе в подмосковном Кратове.

Португальцы продолжают подготовку к чемпионату мира 2018 года в России.

«Здесь, в Кратове, прекрасная инфраструктура и есть все для подготовки к матчам ЧМ. Видно, что Россия проделала огромную работу в подготовке к мировому первенству, и это здорово», - приводит слова Мариу ТАСС.

Он также поздравил всех россиян с праздником - Днем России.

«Россияне - очень добрый и отзывчивый народ. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить россиян с Днем России и пожелать только самого наилучшего», - сказал Мариу.

На ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал о совместной с Игорем Лебедевым инициативе о введении выходных в дни матчей сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года.

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