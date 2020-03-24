Португалия: Жоау Мариу рассчитывает вновь попасть в Лигу чемпионов

-Матч, который особенно любимый для меня, финал чемпионата Европы. Это было очень эмоционально и очень сложно. Выиграть титул с национальной команды — невероятно. Это приз на всю жизнь, и я чувствую, что остался в истории Португалии, — сказал Мариу в ходе общения с болельщиками в Instagram.

Сборная Португалии обыграла команду Франции в финале Евро-2016 в дополнительное время со счетом 1:0, пишет news.sportbox.ru.