Португалия: Жоау Мариу рассчитывает вновь попасть в Лигу чемпионов

Вторник, 24 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: Жоау Мариу рассчитывает вновь попасть в Лигу чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу назвал победу на чемпионате Европы в составе сборной Португалии одним из самых запоминающихся моментов в карьере.

-Матч, который особенно любимый для меня, финал чемпионата Европы. Это было очень эмоционально и очень сложно. Выиграть титул с национальной команды — невероятно. Это приз на всю жизнь, и я чувствую, что остался в истории Португалии, — сказал Мариу в ходе общения с болельщиками в Instagram.

Сборная Португалии обыграла команду Франции в финале Евро-2016 в дополнительное время со счетом 1:0, пишет news.sportbox.ru.

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