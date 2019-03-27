Португалия: Жозе Моуринью может возглавить "Монако"

Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Монако". Об этом сообщает "Газета.Ru" с ссылкой на L'Equipe.

Согласно источнику, Моуриньо также претендует на роль главного тренера французского "Лиона". По данным газеты, "Монако" является приоритетным вариантом Моуринью, так как президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс на данный момент не связывался с португальцем и другими кандидатами на место нынешнего тренера клуба Бруно Женезио.

В "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин, который на чемпионате мира 2018 года в составе сборной России дошел до 1/4 финала. 22-летний Головин в 26 матчах в различных турнирах в составе "Монако" в текущем сезоне забил два гола и сделал три результативные передачи.

В декабре 2018 года Моуринью ушел из "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Он стал двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В его активе победы в Кубке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Кубках и Суперкубках Португалии, Англии, Италии и Испании. В начале 2017 года УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейских футбол, пишет ТАСС.