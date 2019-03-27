Португалия: Жозе Моуринью может возглавить "Монако"
Португалец также претендует на роль главного тренера французского "Лиона".
Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Монако". Об этом сообщает "Газета.Ru" с ссылкой на L'Equipe.
Согласно источнику, Моуриньо также претендует на роль главного тренера французского "Лиона". По данным газеты, "Монако" является приоритетным вариантом Моуринью, так как президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс на данный момент не связывался с португальцем и другими кандидатами на место нынешнего тренера клуба Бруно Женезио.
В "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин, который на чемпионате мира 2018 года в составе сборной России дошел до 1/4 финала. 22-летний Головин в 26 матчах в различных турнирах в составе "Монако" в текущем сезоне забил два гола и сделал три результативные передачи.
В декабре 2018 года Моуринью ушел из "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Он стал двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В его активе победы в Кубке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Кубках и Суперкубках Португалии, Англии, Италии и Испании. В начале 2017 года УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейских футбол, пишет ТАСС.