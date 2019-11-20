Португалия: Жозе Моуринью назначен главным тренером "Тоттенхэма"

Специалист заменил Маурисио Почеттино, который был отправлен в отставку накануне.

Контракт Моуринью рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее во вторник пост главного тренера "шпор" покинул аргентинец Маурисио Почеттино. В нынешнем сезоне "Тоттенхэм" после 12 туров с 14 очками занимает 14-е место в чемпионате Англии, пишет РИА Новости.

Почеттино возглавлял лондонский клуб с 2014 по 2019 годы. "Тоттенхэм" под руководством аргентинского тренера дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году.

Моуринью является обладателем множества трофеев. В частности, он является трехкратным чемпионом Англии, а также обладателем Кубка Англии с "Челси", двукратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов с "Интером", чемпионом и обладателем Кубка Испании с "Реалом", двукратным чемпионом Португалии и победителем Лиги чемпионов с "Порту", обладателем кубка Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед". 56-летний Моуринью возглавлял "красных дьяволов" с лета 2016-го до декабря 2018-го года.