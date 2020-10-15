Португалия: зимой количество рейсов Ryanair сократится

Четверг, 15 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: зимой количество рейсов Ryanair сократится

Авиакомпания объявила, что этой зимой сократит количество рейсов на 40% в нескольких странах, включая Португалию.

Базы Ryanair в Ирландии и Франции будут закрыты с ноября по март.

Ирландская авиакомпания Ryanair в этот четверг объявила о 40-процентном сокращении пропускной способности этой зимой в нескольких странах, включая Португалию, из-за воздействия пандемии Covid-19 и сокращения воздушного движения.

В заявлении Ryanair говорится, что базы в Корке и Шенноне (Ирландия) и Тулузе (Франция) будут закрыты в период с ноября по март.

Это значительно сократит количество самолетов на базах в Бельгии, Германии, Испании, Португалии и Австрии.

Однако оператор планирует поддерживать 65% своей сети, хотя и с меньшей частотой.

«Этой зимой неизбежно будет необходимо увеличить количество неоплачиваемых отпусков и разделения рабочих мест на том основании, что мы договорились о сокращении рабочего времени и заработной платы, но это лучшее долгосрочное решение, чем массовая потеря рабочих мест», - сказал управляющий директор Ryanair Майкл О'Лири.

Авиационный сектор является одним из наиболее пострадавших от пандемии.

Организации, представляющие этот сектор, обратились с настоятельным глобальным призывом к правительству о помощи для преодоления кризиса в области здравоохранения, который продолжает опустошать казну авиакомпаний и аэропортов.

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