Португалия: зимой количество рейсов Ryanair сократится

Базы Ryanair в Ирландии и Франции будут закрыты с ноября по март.

Ирландская авиакомпания Ryanair в этот четверг объявила о 40-процентном сокращении пропускной способности этой зимой в нескольких странах, включая Португалию, из-за воздействия пандемии Covid-19 и сокращения воздушного движения.

В заявлении Ryanair говорится, что базы в Корке и Шенноне (Ирландия) и Тулузе (Франция) будут закрыты в период с ноября по март.

Это значительно сократит количество самолетов на базах в Бельгии, Германии, Испании, Португалии и Австрии.

Однако оператор планирует поддерживать 65% своей сети, хотя и с меньшей частотой.

«Этой зимой неизбежно будет необходимо увеличить количество неоплачиваемых отпусков и разделения рабочих мест на том основании, что мы договорились о сокращении рабочего времени и заработной платы, но это лучшее долгосрочное решение, чем массовая потеря рабочих мест», - сказал управляющий директор Ryanair Майкл О'Лири.

Авиационный сектор является одним из наиболее пострадавших от пандемии.

Организации, представляющие этот сектор, обратились с настоятельным глобальным призывом к правительству о помощи для преодоления кризиса в области здравоохранения, который продолжает опустошать казну авиакомпаний и аэропортов.