Португалия: значительная часть зарплаты уходит на налоги

Воскресенье, 14 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: значительная часть зарплаты уходит на налоги

Данные обнародовала организация экономического сотрудничества и развития.

Налоги и отчисления в социальную службу в 2018 году составили в среднем 26,6% от заработной платы жителя Португалии. Таким образом, работник со средним доходом, не имеющий детей, получает около 73% от зарплаты.

Данные приводит организация экономического сотрудничества и развития (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico).

Эти цифры далеко не самые большие в Евросоюзе, а Португалия занимает по этому показателю 16-ое место. Так, например, в Бельгии, налоги и взносы составляют 38,8% от зарплаты жителей. В Германии эта цифра составляет 39,7%. Также значительную часть заработной платы отдают жители Люксембурга, Дании, Норвегии, Ирландии и Швейцарии.

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