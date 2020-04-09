Португалия: значительный рост онлайн-покупок

Четверг, 09 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: значительный рост онлайн-покупок

Средняя стоимость покупок в интернет-магазинах выросла незначительно.

За последнюю неделю, с 30 марта по 5 апреля, португальцы начали активнее скупать товары в интернет-магазинах. Судя по статистике, онлайн-продажи в Португалии “значительно выросли”. При этом, средняя стоимость покупок фактически осталась прежней, увеличишись лишь на 4% до 38,9 евро. Об этом сообщает издание Ijornal.

Маркетологи сообщают, что большая часть покупок была сделана в категориях «Развлечения и культура», здесь зафиксирован рост на 64%. На втором месте по популярности категория «Торговля продуктами питания и розничная торговля» и «Доставка еды» (45%). В исследовании отмечается, что большая часть покупок была соверешена через Mbway. Сейчас этой платежной системой стали пользоваться чаще, чем до пандемии коронавируса.

Что касается покупок в обычных магазинах, то здесь ожидаемо лидируют покупки в гипермаркетах, супермаркетах и аптеках. 75% покупок составляют напитки, продукты питания и табачные изделия.

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