Португалия: знайте, где использование маски все еще обязательно

Использование маски остается обязательным в домах престарелых, подразделениях Национальной сети комплексного непрерывного ухода, концертных залах, кинотеатрах, конференц-залах и местах проведения мероприятий корпоративного характера или импровизированных местах для проведения мероприятий.

Также маски нужно носить в медицинских учреждениях и службах, коммерческих помещениях и парикмахерских - в соответствии со стандартами, опубликованными 1 октября Генеральным управлением здравоохранения (DGS).

«Помещения и торговые заведения и учреждения для оказания услуг, в которых обязательно происходит физический контакт с клиентом, например, у парикмахеров или косметологов», также включены в список DGS.

Маски необходимы пассажирам в общественном транспорте, включая такси и TVDE.

«Согласно действующему законодательству, использование масок по-прежнему является обязательным для профессионалов в барах, клубах, ресторанах и т.п.», - говорится в директиве DGS.