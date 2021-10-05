Португалия: знайте, где использование маски все еще обязательно

Вторник, 05 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: знайте, где использование маски все еще обязательно

Несмотря на отмену защитных средств на улице, есть места, где необходимо продолжать носить маски.

Использование маски остается обязательным в домах престарелых, подразделениях Национальной сети комплексного непрерывного ухода, концертных залах, кинотеатрах, конференц-залах и местах проведения мероприятий корпоративного характера или импровизированных местах для проведения мероприятий.

Также маски нужно носить в медицинских учреждениях и службах, коммерческих помещениях и парикмахерских - в соответствии со стандартами, опубликованными 1 октября Генеральным управлением здравоохранения (DGS).

«Помещения и торговые заведения и учреждения для оказания услуг, в которых обязательно происходит физический контакт с клиентом, например, у парикмахеров или косметологов», также включены в список DGS.

Маски необходимы пассажирам в общественном транспорте, включая такси и TVDE.

«Согласно действующему законодательству, использование масок по-прежнему является обязательным для профессионалов в барах, клубах, ресторанах и т.п.», - говорится в директиве DGS.

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