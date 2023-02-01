Португалия: знаменитое здание в Эшториле обрело новую жизнь

Спустя более семи десятилетий после открытия первого торгового центра в стране, бывший Edifício Cruzeiro в Эшториле переродился в Academia de Artes после того, как был заброшен в течение нескольких лет.

Реабилитация обошлась примерно в восемь миллионов евро. Здание было открыто как художественный центр в эту субботу, 28 января.

Создание Академии искусств Эшторила - это инициатива муниципалитета Кашкайша, целью которой является создание места, посвященного исполнительскому искусству, подобно тому, как существует Bairro das Artes для изобразительного искусства.

«После долгих лет забвения то, что 72 года назад было первым торговым центром в стране, теперь возвращается к великолепию, которое поместило его на архитектурный маршрут Эшторила как образец постмодернизма», - написали в социальных сетях муниципалитета.

Культурный центр, посвященный исполнительскому искусству, предложит театральные, музыкальные и танцевальные классы.

Здесь будут работать три школы, связанные с искусством: профессиональная театральная школа Кашкайша на десять помещений; консерватория музыки и танца Кашкайша, которая будет занимать восемь залов; и танцевальная труппа Пауло Рибейру. Планируется, что занятия начнутся в следующем учебном году.

Хотя исторический фасад, спроектированный архитектором Филипе Нобре де Фигейреду в 1947 году, сохранился, интерьер культового здания был полностью перестроен.

Сейчас в нем 18 классных комнат, концертный зал на 312 мест, сцена площадью 150 квадратных метров, три гримерные и проекционный зал.

Еще одна новинка - библиотека, полностью посвященная исполнительскому искусству, «из коллекции, подаренной Жузе де Матушем Крузом, специализирующимся на кино».

«Здесь могло произойти многое, но правда в том, что Крузейро здесь, возвращает память поколений и находится здесь во имя культуры. Все это в сочетании с обучением публики и артистов, чтобы у культуры было будущее, а у сообщества была сохранена память», - сказал министр культуры Педро Адао-и-Силва во время инаугурации.