Португалия: золотые визы принесут еще больше инвестиций

Инвестиции, привлеченные с помощью золотых виз в 2022 году, составили 654,2 млн евро, увеличившись на 41,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает SEF.

В 2022 году был выдан 1281 вид на жительство для инвестиций (ARI) - программа, которая завершилась в октябре прошлого года.

Так, по данным Службы по делам иностранцев и границ (SEF), в январе было выдано 94 золотых визы, в феврале - 94, в марте - 73, в апреле - 121, в мае - 112, в июне - 155, в июле - 80, 77 в августе, 120 в сентябре, 83 в октябре, 121 в ноябре и 151 в декабре.

В прошлом году воссоединившимся членам семьи было предоставлено 1533 вида на жительство, 192 из которых в декабре.

С момента создания этого инструмента, направленного на привлечение иностранных инвестиций, непрерывность которого оценивается, уже выдано 11 535 видов на жительство.

Что касается приобретения недвижимости, то на данный момент выдано 10 593 визы и инвестировано 6041 млн евро, из которых 534,1 млн евро приходится на покупку для восстановления города (1485 ARI).