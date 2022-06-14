Португалия: золотые визы снова в цене
Инвестиции выросли на 94% в мае, достигнув 53,8 млн евро.
За первые пять месяцев 2022 года объем привлеченных инвестиций составил более 238 миллионов евро.
В мае было выдано 17 золотых виз Китаю, 16 - США, 10 - Бразилии, 8 - Ливану и семь - Индии.
По сравнению с апрелем (59,7 млн евро) инвестиции, привлеченные в рамках программы «Разрешение на проживание для инвестиций» (ARI), сократились на 9,8%.
Инвестиции в покупку недвижимости в апреле составили 44,9 млн евро, из которых 16,8 млн - в городскую реконструкцию.
За первые пять месяцев года объем привлеченных инвестиций составил более 238 миллионов евро.
С момента запуска программы грантов ARI в октябре 2012 года с помощью этого инструмента было собрано 6 338 112 974,07 евро. Из этой суммы большая часть приходится на покупку недвижимости.
Инвестиции в результате переноса капитала составляют 640 544 925,71 евро.