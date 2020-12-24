Португалия: золотых виз в престижных районах больше не будет

Четверг, 24 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: золотых виз в престижных районах больше не будет

Правительство одобрило прекращение действия золотых виз в столичных и прибрежных районах.

Совет министров утвердил декрет-закон о прекращении действия золотых виз в прибрежных регионах и мегаполисах Лиссабона и Порту, который вступит в силу в июле 2021 года с переходным периодом.

Государственный министр Мариана Виейра да Силва объявила, что закон направлен на «содействие привлечению иностранных инвестиций в регионы с низкой плотностью населения, а именно в переквалификацию городов, культурное наследие, деятельность, имеющую большое экологическое или социальное значение, производительные инвестиции и создание рабочих мест».

«Речь идет именно об инвестициях в межмуниципальные сообщества во внутренних районах и автономных регионах, а не в прибрежных регионах и районах мегаполисов», - пояснила Мариана Виейра да Силва.

Закон предусматривает переходный период в течение 2021 и 2022 годов.

Мариана Виейра да Силва подчеркнула, что «возможность продления уже выданного вида на жительство» гарантирована.

За это время объем планируемых инвестиций будет последовательно увеличиваться, а возможность их применения в мегаполисах - сокращаться.

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