Португалия: зона свободной торговли, но без торговли

Понедельник, 02 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: зона свободной торговли, но без торговли

Половина компаний в зоне свободной торговли Мадейры с льготами в размере 3,5 млн, но без продаж.

Около половины компаний, имеющих лицензии в зоне свободной торговли Мадейры (710), в 2019 году получили налоговые льготы в размере 3,5 млн евро, несмотря на то, что у них не было ни продаж, ни предоставления услуг.

Этот вывод содержится в исследовании, заказанном Налоговым и таможенным управлением (AT) экономическому факультету Университета Коимбры, о влиянии затрат и выгод изменений в налоговом режиме Свободной зоны Мадейры (ZFM).

«Возможный конец ZFM, в фискально-правовой базе сегодня теоретически допустимо», - отмечают авторы исследование, но отмечают, что «при нынешнем состоянии развития региона существование особых стимулов для инвесторов (более привлекательных по сравнению с общенациональными) должно оставаться целью».

В 2012 году налоговые расходы IRC, связанные с ZFM, составили 159,18 млн евро, а год спустя эта сумма выросла до 165,36 млн евро и достигла 201,82 млн евро в 2014 году.

В дополнение к налоговой льготе с точки зрения IRC (за счет предоставления сниженной ставки - 5%), компании, зарегистрированные в ZFM, получают льготы с точки зрения IMI, IMT или гербового сбора.

Свободная экономическая зона Мадейры была создана в 1987 году и действует на основе специального режима налоговых льгот, предоставленного Европейским союзом.

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