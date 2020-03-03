Португалия: зоопарк Лиссабона рассказал о животных-долгожителях

Вторник, 03 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: зоопарк Лиссабона рассказал о животных-долгожителях

Самым старым жителем зоопарка является белый носорог.

К столичному зоопарку Jardim Zoologico de Lisboa в этом году было приковано внимание в связи с рождением детенышей зебры, коалы, а также появления на свет сурикатов. Однако, по словам, сотрудников, одними из самых популярных их подопечных остаются животные-долгожители.

В зоопарке рассказали, что самым старым животным является белый носорог, которому в этом году исполнилось 42 года. Это четвертое по величине сухопутное животное на планете и крупнейший представитель семейства носорогов. Несмотря на название, животное скорее имеет желто-оранжевый окрас из-за любви к глиняным ваннам. Ненамного младше носорога леопардовая черепаха (вторая по величине африканская черепаха), которая проживает в зоопарке с 1989 года. Ее длина более 60 см, а вес превышает 40 кг.

Еще один долгожитель Jardim Zoologico горилла Бейли. Животное было доставлено в зоопарк владельцами цирка еще в 1990 году в удручающем состоянии. У ветеринаров были опасения, что горилла погибнет, однако она уже 28 лет живет в зоопарке и, по словам сотрудников, любит позировать на фотографиях посетителей.

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