Португалия зовет посмотреть на болиды Формулы 1

Два классических одноместных автомобиля Формулы-1 прибыли в Португалию, чтобы интегрироваться в новый Caramulo Experience Center.

Это пространство, созданное Museu do Caramulo, недавно отметило свою первую годовщину. Автомобили Формулы-1 - Jordan 199 и Sauber C18, оба участвовали в гонках сезона 1999 года.

Jordan 199, пилотируемый Хайнцем-Харальдом Френтценом и оснащенный двигателем Mugen-Honda MF-301HD 3,0 л V10, был самым успешным автомобилем команды Jordan за 15 лет ее участия в чемпионате мира F1.

С этим одноместным автомобилем Хайнц-Харальд Френтцен одержал две победы, одну поул-позицию и внес решающий вклад в то, чтобы Джордан занял третье место в чемпионате мира среди конструкторов.

Что касается Sauber C18, то им управлял Жан Алези - гонщика, который работал в командах Tyrrel, Ferrari, Benetton и Prost Grand Prix.

Одноместный автомобиль оснащен двигателем Petronas (название клиентской версии двигателя Ferrari 048/B/C 3,0 л V10).

И Jordan 199, и Sauber C18 будут выставлены в Caramulo Experience Centre в течение следующих трех месяцев, и их можно будет посетить каждый день недели с 10:00 до 18:00.