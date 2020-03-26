Португалия: звезда шоу талантов устроила для соседей концерт на балконе

Четверг, 26 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: звезда шоу талантов устроила для соседей концерт на балконе

Артистка объяснила выступление стремлением помочь соседям пережить самоизоляцию.

Португальская певица и участница популярного шоу талантов 'La Banda' Рита Сантуш устроила концерт на балконе своей квартиры в районе Massamá в Синтре. По ее словам, она захотела развлечь соседей, которые как и сама певица долгое время находятся в самоизоляции.

На видео видно, как артистка исполняет песню Read All About It певицы Emeli Sandé, превратив балкон панельного дома в импровизированную сцену. В финале концерта, слышно как благодарная публика взрывается аплодисментами.

«Цель моего представления была в том, чтобы помочь соседям и самой себе пережить этот период изоляции. Я не была готова ко всему этому», - сообщила Сантуш.

Видео уже широко разошлось в интернете. Сама певица получила сотни восторженных откликов на своих страницах в социальных сетях.

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