Португалия: Звездный диктант "Поехали!" пройдёт 12 апреля

Впервые Звёздный диктант, проводимый при содействии Русского дома, состоялся 12 апреля 2021 г., в год 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос. В акции приняли участие школьники, студенты и просто влюблённые в космическую тематику из России и стран СНГ, Аргентины, Бельгии, Германии, Дании, Китая, Малайзии, Португалии – всего более 17 тысяч человек из 45 стран.

В 2023 году Русский дом вновь приглашает соотечественников и иностранцев, интересующихся русским языком и тайнами космоса, проверить свои знания.

Автором текста диктанта в этом году стал Антон Первушин, российский писатель и журналист, историк космонавтики, автор ряда научно-фантастических и научно-популярных книг.

География Звёздного диктанта с каждым годом увеличивается. Для участников из других стран на сайте мероприятия доступен выбор языковой версии: английский, немецкий, французский, китайский, арабский языки. Авторский текст Антона Первушина также будет переведён на эти языки. Таким образом, принять участие в гуманитарной акции сможет практически каждый желающий из любой точки земного шара.

Участие в Звёздном диктанте «Поехали!» предполагает заполнение пропусков в литературном тексте о космосе. Каждый пропуск – это объективный исторический или научный факт. Участники Звёздного диктанта проходят на сайте www.poehali2023.ru предварительную регистрацию, после чего 12 апреля им становится доступна специальная форма заполнения ответов.

12 апреля, в День космонавтики, Антон Первушин прочитает текст Звёздного диктанта в ходе специального онлайн-эфира из Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Трансляция этого события пройдёт на сайте Звёздного диктанта, а также социальных сетях Русского дома.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в Звёздном диктанта, регистрация на сайте www.poehali2023.ru, начало Диктанта в 13.00 по Московскому времени.