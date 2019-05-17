Португалия: звонки в страны ЕС подешевеют

Пятница, 17 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: звонки в страны ЕС подешевеют

С сегодняшнего дня владельцы мобильных телефонов будут звонить из Португалии в другие страны ЕС не более 19 центов за минуту.

Более дешевые звонки в другие страны ЕС можно совершать с мобильных операторов Португалии, начиная с сегодняшнего дня.

Согласно законодательству, которое вступило в силу с 15 мая, новая максимальная цена будет применяться ко всем международным звонкам и текстам в пределах ЕС. В результате потребители, звонящие из Португалии в другую страну ЕС и наоборот, будут платить максимальную сумму 19 центов за минуту и 6 центов за текстовое сообщение, пишет ТАСС.

Нововведение стало следующим шагом, облегчающим звонки внутри ЕС после того, была отменена плата за роуминг, а люди, путешествующие в пределах ЕС, начали оплачивать звонки по тем же тарифам, что и в своей стране-члене Евросоюза.

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