Португалия: звонки в страны ЕС подешевеют
С сегодняшнего дня владельцы мобильных телефонов будут звонить из Португалии в другие страны ЕС не более 19 центов за минуту.
Более дешевые звонки в другие страны ЕС можно совершать с мобильных операторов Португалии, начиная с сегодняшнего дня.
Согласно законодательству, которое вступило в силу с 15 мая, новая максимальная цена будет применяться ко всем международным звонкам и текстам в пределах ЕС. В результате потребители, звонящие из Португалии в другую страну ЕС и наоборот, будут платить максимальную сумму 19 центов за минуту и 6 центов за текстовое сообщение, пишет ТАСС.
Нововведение стало следующим шагом, облегчающим звонки внутри ЕС после того, была отменена плата за роуминг, а люди, путешествующие в пределах ЕС, начали оплачивать звонки по тем же тарифам, что и в своей стране-члене Евросоюза.